Брокколи в кляре: рецепт легкого ужина менее чем за полчаса

Брокколи - полезный вариант для ужина, однако его вкус может надоесть. Это можно легко исправить с помощью кляра, который делает блюдо хрустящим и невероятно вкусным - а готовить такой ужин невероятно быстро.
О том, как приготовить брокколи в кляре, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Shuba.
Для того чтобы приготовить такой легкий ужин, вам нужны следующие ингредиенты:
Для начала помойте брокколи и разделите его на соцветия. Поставьте на огонь кастрюльку с водой, добавьте соль по вкусу и доведите воду до кипения. Вбросьте в кипяток соцветия брокколи.
Варите брокколи примерно 4 минуты - после этого слейте воду через дуршлаг и подождите, пока брокколи немного остынет.
Приготовьте кляр: для этого разбейте яйца в миску, добавьте молоко, соль и перец по вкусу. Взбейте смесь до однородной смеси. Высыпьте муку в другую тарелку, а в еще одну насыпьте сухари.
Остывшие брокколи сначала необходимо обвалять в муке, после этого обмакнуть в кляр, и запанировать сухарями.
Разогрейте растительное масло на сковороде и поджарьте брокколи до румяной корочки - и легкий ужин готов.
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