Брокколи в кляре: рецепт легкого ужина менее чем за полчаса

Что нужно для брокколи в кляре

Для того чтобы приготовить такой легкий ужин, вам нужны следующие ингредиенты:

брокколи - 600 г;

мука - 60 г;

молоко (жирность 2,5%) - 50 мл;

яйца - 2 шт.;

растительное масло - 50 мл;

панировочные сухари - 60 г;

перец - по вкусу;

соль - по вкусу.

Как готовить брокколи в кляре

Для начала помойте брокколи и разделите его на соцветия. Поставьте на огонь кастрюльку с водой, добавьте соль по вкусу и доведите воду до кипения. Вбросьте в кипяток соцветия брокколи.

Варите брокколи примерно 4 минуты - после этого слейте воду через дуршлаг и подождите, пока брокколи немного остынет.

Приготовьте кляр: для этого разбейте яйца в миску, добавьте молоко, соль и перец по вкусу. Взбейте смесь до однородной смеси. Высыпьте муку в другую тарелку, а в еще одну насыпьте сухари.

Остывшие брокколи сначала необходимо обвалять в муке, после этого обмакнуть в кляр, и запанировать сухарями.

Разогрейте растительное масло на сковороде и поджарьте брокколи до румяной корочки - и легкий ужин готов.