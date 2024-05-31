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Брокколи в кляре: рецепт легкого ужина менее чем за полчаса

Пятница 31 мая 2024 18:47
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Брокколи в кляре: рецепт легкого ужина менее чем за полчаса Как приготовить брокколи на ужин (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Брокколи - полезный вариант для ужина, однако его вкус может надоесть. Это можно легко исправить с помощью кляра, который делает блюдо хрустящим и невероятно вкусным - а готовить такой ужин невероятно быстро.

О том, как приготовить брокколи в кляре, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Shuba.

Что нужно для брокколи в кляре

Для того чтобы приготовить такой легкий ужин, вам нужны следующие ингредиенты:

  • брокколи - 600 г;
  • мука - 60 г;
  • молоко (жирность 2,5%) - 50 мл;
  • яйца - 2 шт.;
  • растительное масло - 50 мл;
  • панировочные сухари - 60 г;
  • перец - по вкусу;
  • соль - по вкусу.

Как готовить брокколи в кляре

Для начала помойте брокколи и разделите его на соцветия. Поставьте на огонь кастрюльку с водой, добавьте соль по вкусу и доведите воду до кипения. Вбросьте в кипяток соцветия брокколи.

Варите брокколи примерно 4 минуты - после этого слейте воду через дуршлаг и подождите, пока брокколи немного остынет.

Приготовьте кляр: для этого разбейте яйца в миску, добавьте молоко, соль и перец по вкусу. Взбейте смесь до однородной смеси. Высыпьте муку в другую тарелку, а в еще одну насыпьте сухари.

Остывшие брокколи сначала необходимо обвалять в муке, после этого обмакнуть в кляр, и запанировать сухарями.

Разогрейте растительное масло на сковороде и поджарьте брокколи до румяной корочки - и легкий ужин готов.

Кстати, раньше мы рассказывали, как готовить митболы со сливочно-грибным соусом.

А также писали о том, как готовить запеканку с картошкой и фаршем.

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