В Бродах Львовской области высадился российский десант. СБУ опровергает

В городе Броды Львовской области высадился российский десант. По словам мэра Львова Андрея Садового, военные дали им отпор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"В районе Бродов в 9 утра на 3 вертолетах высадился российский десант. Около 60 человек. Наши войска дали им отпор. Сейчас они отступают в сторону леса в район Левятина. Вооруженные силы дают достойный отпор оккупанту! Держим ситуацию на контроле", - сказано в сообщении.

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СБУ Львовской области опровергла информацию о высадке десанта РФ в районе населенного пункта Броды

Уточняется, что это была украинская авиация.