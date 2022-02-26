У Бродах Львівської області висадився російський десант, - мер Львова Садовий
Фото: мер Львова Андрій Садовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
У місті Броди Львівської області висадився російський десант. За словами мера Львова Андрія Садового, військові дали їм відсіч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"У районі Бродів о 9 ранку на 3 вертольотах висадився російський десант. Близько 60 осіб. Наші війська дали їм відсіч. Зараз вони відступають у бік лісу в район Лев'ятина. Збройні сили дають гідну відсіч окупанту! Тримаємо ситуацію на контролі", - сказано в повідомленні.
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