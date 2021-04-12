Британцы решили поставить памятник принцу Филиппу: где он будет находиться

Принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. После этого британские власти приняли решение установить ему памятник в центре Лондона.

Монумент будет находиться на улице Мэлл, недалеко от Букингемского дворца.

Премьер-министр страны Борис Джонсон, скорее всего, также выступит за установку памятника, пишет издание со ссылкой на источник, также инициативу поддержал лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер.



По данным издания, частично установка статуи принцу Филиппу будет финансироваться за счет пожертвований, которые сможет внести любой желающий.



Отметим, что последние дни принц Филипп пытался держаться и быть независимым. Когда герцог чувствовал себя хорошо, он старался ходить самостоятельно, без использования инвалидного кресла.

Отметим, что церемония захоронения супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа состоится 17 апреля. Мероприятие в соответствии с пожеланием покойного будет "церемониальными королевскими похоронами", а не государственными.