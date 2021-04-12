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Британці вирішили поставити пам'ятник принцу Філіпу: де він знаходитиметься

Автор: Людмила Жукова

Принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. Після цього британська влада ухвалила рішення встановити йому пам'ятник у центрі Лондона.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Монумент буде перебувати на вулиці Мелл, неподалік від Букінгемського палацу.

Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, швидше за все, також виступатиме за встановлення пам'ятника, пише видання з посиланням на джерело, також ініціативу підтримав лідер опозиційної Лейбористської партії Кир Стармер.

За даними видання, частково встановлення статуї принцу Філіпу буде фінансуватися за рахунок пожертв, які зможе зробити будь-хто.

Відзначимо, що останні дні принц Філіп намагався триматися і бути незалежним. Коли герцог відчував себе добре, він намагався ходити самостійно, без використання інвалідного крісла.

Зазначимо, що церемонія поховання чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа відбудеться 17 квітня. Захід згідно з побажанням покійного буде "церемоніальним королівським похованням", а не державним.

До цього ми писали, що Меган Маркл відмовилася летіти на траурну церемонію поховання принца Філіпа.

Ми також писали, що титул герцога Единбурзького, як і інші титули помер 9 квітня чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II принца Філіпа, автоматично перейшли до його старшого сина Чарльза. Якщо він стане королем, то всі титули будуть об'єднані з короною.

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