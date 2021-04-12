Британці вирішили поставити пам'ятник принцу Філіпу: де він знаходитиметься

Принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. Після цього британська влада ухвалила рішення встановити йому пам'ятник у центрі Лондона.
Про це повідомляє видання The Telegraph.
Монумент буде перебувати на вулиці Мелл, неподалік від Букінгемського палацу.
Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, швидше за все, також виступатиме за встановлення пам'ятника, пише видання з посиланням на джерело, також ініціативу підтримав лідер опозиційної Лейбористської партії Кир Стармер.
За даними видання, частково встановлення статуї принцу Філіпу буде фінансуватися за рахунок пожертв, які зможе зробити будь-хто.
Відзначимо, що останні дні принц Філіп намагався триматися і бути незалежним. Коли герцог відчував себе добре, він намагався ходити самостійно, без використання інвалідного крісла.
Зазначимо, що церемонія поховання чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа відбудеться 17 квітня. Захід згідно з побажанням покійного буде "церемоніальним королівським похованням", а не державним.
До цього ми писали, що Меган Маркл відмовилася летіти на траурну церемонію поховання принца Філіпа.
Ми також писали, що титул герцога Единбурзького, як і інші титули помер 9 квітня чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II принца Філіпа, автоматично перейшли до його старшого сина Чарльза. Якщо він стане королем, то всі титули будуть об'єднані з короною.