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Меган Маркл отказалась лететь на похороны принца Филиппа: названа причина

Новина українською → Воскресенье 11 апреля 2021 08:27
Меган Маркл отказалась лететь на похороны принца Филиппа: названа причина Меган Маркл (фото: Getty Images)
Автор: Анна Киселева

9 апреля скончался супруг королевы Елизаветы II принц Филипп. Траурная процессия пройдет в Виндзоре 17 апреля. При этом круг лиц, который будет лично прощаться с принцем будет ограничен 30 людьми и среди них не будет Меган Маркл. Бывшая герцогиня Сассекская уже сообщила о своем отказе принимать участие в похоронах мужа королевы.

Об этом сообщает Global News.

По данным издания, принц Уильям уже отказался от участия в праздничных церемониях в ближайшие дни. Вся королевская семья будет соблюдать траур две недели (жители Британии только до 17 апреля). Члены семьи продолжат посещать официальные мероприятия и там, где это уместно, будут с траурными повязками.

Траурные мероприятия начнутся в 15:00 по местному времени (17:00 по киевскому времени) и будут транслироваться по телевидению. За гробом будут идти члены королевской семьи, в том числе наследник престола Чарльз, принц Уэльский. Королева отправится в часовню отдельно.

После церемонии герцог будет захоронен в королевском склепе часовни Святого Георга в Виндзорском замке.

Стало известно, что принц Гарри обязательно прилетит в Лондон из Лос-Анджелеса, чтобы принять участие в похоронах своего дедушки. А вот его супруга Меган Маркл останется в США. Она, как известно, ждет второго ребенка, и врач рекомендовал ей воздержаться от утомительных перелетов.

То, что герцогиня Сассекская решила воздержаться от участия в похоронах принца Филиппа, уже вызвало критику в ее адрес в британских СМИ. Одновременно эксперты по отношениям между членами королевской семьи в один голос утверждают, что присутствие Гарри на траурной церемонии поможет ему достичь примирения с ближайшими родственниками.

Принять участие в похоронной процессии и лично проститься с принцем Филиппом сможет только 30 человек. Официально список приглашенных огласят 15 апреля.

Напомним, что про смерть принца Филиппа стало известно 9 апреля. Он не дожил чуть более двух месяцев до своего сотого юбилея, а в последнее время много болел и провел месяц в больнице. Умер менее чем через месяц после выписки дома, в Виндзорском замке.

Мы также писали, что титул герцога Эдинбургского, как и другие титулы скончавшегося 9 апреля супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филипа, автоматически перешли к его старшему сыну Чарльзу. Если он станет королем, то все титулы будут объединены с короной.

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