В Британии разбушевался смертоносный ураган "Деннис": фото и видео стихии

Ураган "Деннис" (фото: twitter.com/CarolineJamesPh)

На Великобританию обрушился мощный ураган "Деннис"

Ураган "Деннис" бушует в Великобритании. Из-за стихии уже погибли два человека. Кроме того, отменены сотни авиарейсов, нарушено движение кораблей и поездов. Метеорологи предупредили об опасности наводнений в Англии, Шотландии и Уэльсе.

Эксперты также опасаются, что из берегов может выйти река Нит в Южном Уэльсе, а местные СМИ уже сообщили, что в городе Понтипул разлилась река Тафф.

Ураган "Деннис" (фото из соцсетей)

За последние сутки в уэльском городе Тредегар выпало более 105 миллиметров осадков, а на населенный пункт Абердарон обрушился ветер скоростью 146 километров в час. Об этом сообщает DW.

Ураган "Деннис" (фото из соцсетей)

Есть регионы, которые пострадали от наводнений. Им на помощь правительство выстлало 75 военнослужащих и 70 резервистов. Десятки тысяч пассажиров не смогли дождаться своих самолетов из-за сильного ветра. Стоит отметить, что в Британии сейчас зимние каникулы, поэтому очень много тех, кто хотел бы выехать куда-то на отдых.

Это уже второй мощный ураган в Великобритании за последнее время. Так на прошлой неделе на страну обрушился шторм "Сиара", который стал причиной обесточивания больше 20 тысяч домов.

Напомним, что в оккупированном Россией Крыму разбушевался сильный шторм. Кроме того, на полуострове выпало более 30 см снега. Непогода стала причиной того, что возле Ялты затонуло судно.