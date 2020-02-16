У Британії розбушувався смертоносний ураган "Денніс": фото і відео стихії

Ураган "Денніс" (фото: twitter.com/CarolineJamesPh)

На Великобританію обрушився потужний ураган "Денніс"

Ураган "Денніс" вирує у Великобританії. Через стихію вже загинули дві людини. Крім того, скасовано сотні авіарейсів, порушено рух кораблів і поїздів. Метеорологи попередили про небезпеку повеней в Англії, Шотландії та Уельсі.

Експерти також побоюються, що з берегів може вийти річка Ніт в Південному Уельсі, а місцеві ЗМІ вже повідомили, що в місті Понтипул розлилася річка Тафф.

Ураган "Денніс" (фото з соцмереж)

За останню добу в уельському місті Тредегар випало понад 105 міліметрів опадів, а на населений пункт Абердарон налетів вітер швидкістю 146 кілометрів на годину. Про це повідомляє DW.

Ураган "Денніс" (фото з соцмереж)

Є регіони, які постраждали від повеней. Їм на допомогу уряд выстлало 75 військовослужбовців та 70 резервістів. Десятки тисяч пасажирів не змогли дочекатися своїх літаків через сильного вітру. Варто зазначити, що в Британії зараз зимові канікули, тому дуже багато тих, хто хотів би виїхати кудись на відпочинок.

Це вже другий потужний ураган у Великобританії за останній час. Так на минулого тижня на країну обрушився шторм "Сіара", який став причиною знеструмлення більше 20 тисяч будинків.

Нагадаємо, що в окупованому Росією Криму розгулявся сильний шторм. Крім того, на півострові випало понад 30 см снігу. Негода стала причиною того, що біля Ялти затонуло судно.