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У Британії розбушувався смертоносний ураган "Денніс": фото і відео стихії

STYLERЖиття    16.02.2020 - 19:03
У Британії розбушувався смертоносний ураган "Денніс": фото і відео стихії
Ураган "Денніс" (фото: twitter.com/CarolineJamesPh)

На Великобританію обрушився потужний ураган "Денніс"

Ураган "Денніс" вирує у Великобританії. Через стихію вже загинули дві людини. Крім того, скасовано сотні авіарейсів, порушено рух кораблів і поїздів. Метеорологи попередили про небезпеку повеней в Англії, Шотландії та Уельсі.

Експерти також побоюються, що з берегів може вийти річка Ніт в Південному Уельсі, а місцеві ЗМІ вже повідомили, що в місті Понтипул розлилася річка Тафф.

У Британії розбушувався смертоносний ураган &quot;Денніс&quot;: фото і відео стихіїУ Британії розбушувався смертоносний ураган &quot;Денніс&quot;: фото і відео стихії

Ураган "Денніс" (фото з соцмереж)

За останню добу в уельському місті Тредегар випало понад 105 міліметрів опадів, а на населений пункт Абердарон налетів вітер швидкістю 146 кілометрів на годину. Про це повідомляє DW.

У Британії розбушувався смертоносний ураган &quot;Денніс&quot;: фото і відео стихіїУ Британії розбушувався смертоносний ураган &quot;Денніс&quot;: фото і відео стихії

Ураган "Денніс" (фото з соцмереж)

Є регіони, які постраждали від повеней. Їм на допомогу уряд выстлало 75 військовослужбовців та 70 резервістів. Десятки тисяч пасажирів не змогли дочекатися своїх літаків через сильного вітру. Варто зазначити, що в Британії зараз зимові канікули, тому дуже багато тих, хто хотів би виїхати кудись на відпочинок.

Це вже другий потужний ураган у Великобританії за останній час. Так на минулого тижня на країну обрушився шторм "Сіара", який став причиною знеструмлення більше 20 тисяч будинків.

Нагадаємо, що в окупованому Росією Криму розгулявся сильний шторм. Крім того, на півострові випало понад 30 см снігу. Негода стала причиною того, що біля Ялти затонуло судно.

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