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В Британии полк гвардейцев поздравил украинцев песней "Стефанія": яркое видео

Полк гвардейцев исполнил "Стефанию" (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

В День независимости Украины, 24 августа Британия в который раз показывает свою поддержку Украине. Так, на параде коногвардейцев в Лондоне исполнили знаменитую песню KALUSH "Стефания", которая принесла Украине победу на Евровидении 2022.

Великолепное видео опубликовало в Twitter Министерство обороны Британии.

"Сегодня Украина отмечает 31 год со дня обретения независимости. В честь юбилея и как дань уважения украинскому народу полк гвардейцев-шотландцев исполнил песню "Стефания" на параде конногвардейцев", - сказано в сообщении.

В комментариях украинцы благодарят Британию за такую поддержку.

  • Thank you for you support! We're honoured to have such allies as Great Britain and its people!
  • Big hugs from Ukraine!
  • Thank you for your support
  • Thank you for supporting.
  • Brilliant, all credit to whoever allowed and thought of this. Slava Ukraini !

Читайте также, девочка, которая во время парада прошлого года растрогала миллионы, снова заставила всех плакать.

Также вам будет интересно прочесть, кто и как в мире поддержал Украину сине-желтыми флагами.

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День независимости Украины