В Британии полк гвардейцев поздравил украинцев песней "Стефанія": яркое видео

В День независимости Украины, 24 августа Британия в который раз показывает свою поддержку Украине. Так, на параде коногвардейцев в Лондоне исполнили знаменитую песню KALUSH "Стефания", которая принесла Украине победу на Евровидении 2022.

"Сегодня Украина отмечает 31 год со дня обретения независимости. В честь юбилея и как дань уважения украинскому народу полк гвардейцев-шотландцев исполнил песню "Стефания" на параде конногвардейцев", - сказано в сообщении.

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