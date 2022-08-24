У Британії полк гвардійців привітав українців піснею "Стефанія": яскраве відео

У День незалежності України, 24 серпня Британія вкотре показує свою підтримку Україні. Так, на параді коногвардійців у Лондоні виконали знамениту пісню KALUSH "Стефанія", яка принесла Україні перемогу на Євробаченні 2022 року.

"Сьогодні Україна відзначає 31 рік від дня здобуття незалежності. На честь ювілею та як данину поваги українському народу полк гвардійців-шотландців виконав пісню "Стефанія" на параді кінногвардійців", - сказано в повідомленні.

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