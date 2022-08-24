ua ru
Ср, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Девочка, которая во время парада прошлого года растрогала миллионы, снова заставила всех плакать

Новина українською →
Среда 24 августа 2022 09:51
Девочка, которая во время парада прошлого года растрогала миллионы, снова заставила всех плакать Девочка с военного парада 2021 появилась на новом видео (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Девочка с военного парада 2021, которая заставила плакать миллионы людей, снова появилась на видео. Новый ролик посвящен Дню Независимости Украины 2022

Видео опубликовал президент Украины Владимир Зеленский и обратился к народу.

Чем растрогала девочка

Отметим, что появившаяся на видео малышка снова заставила плакать украинцев. В новом ролике она сменила амплуа и наблюдает за трагическими днями, когда в нашей стране началась война.

Тут и звуки сирен, взрывов, матери с детьми на вокзалах, бегущие от войны. И конечно же наши доблестные военные, за которыми пошла девочка.

Смотрите на видео трогательные моменты с девочкой с 6-ой минуты.

Напомним, что в этом году в Украине отменены все торжественные мероприятия в праздник из-за войны с Россией.

"Мы встречаем этот день в разных местах. Кто-то – в окопах и блиндажах, в танках и БМП, на море и в воздухе. Бьется за независимость на передовой. Кто-то – в дороге, в авто, грузовиках и поездах. Бьется за независимость, доставляя необходимое тем, кто на передовой. А кто-то – в смартфоне или за компьютером. И тоже дерется за независимость – собирая средства, чтобы тем, кто в пути, было что везти тем, кто на передовой. Мы встречаем этот день в разных обстоятельствах, условиях и даже в разных часовых поясах, но с единственной целью – сохранение независимости и победа Украины!" - сказал Зеленский.

Читайте также, как непокоренные украинцы отмечают День Независимости.

Читайте РБК-Украина в Google News
День независимости Украины
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь