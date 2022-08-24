Девочка, которая во время парада прошлого года растрогала миллионы, снова заставила всех плакать

Чем растрогала девочка

Отметим, что появившаяся на видео малышка снова заставила плакать украинцев. В новом ролике она сменила амплуа и наблюдает за трагическими днями, когда в нашей стране началась война.

Тут и звуки сирен, взрывов, матери с детьми на вокзалах, бегущие от войны. И конечно же наши доблестные военные, за которыми пошла девочка.

Смотрите на видео трогательные моменты с девочкой с 6-ой минуты.

Напомним, что в этом году в Украине отменены все торжественные мероприятия в праздник из-за войны с Россией.

"Мы встречаем этот день в разных местах. Кто-то – в окопах и блиндажах, в танках и БМП, на море и в воздухе. Бьется за независимость на передовой. Кто-то – в дороге, в авто, грузовиках и поездах. Бьется за независимость, доставляя необходимое тем, кто на передовой. А кто-то – в смартфоне или за компьютером. И тоже дерется за независимость – собирая средства, чтобы тем, кто в пути, было что везти тем, кто на передовой. Мы встречаем этот день в разных обстоятельствах, условиях и даже в разных часовых поясах, но с единственной целью – сохранение независимости и победа Украины!" - сказал Зеленский.