Девочка, которая во время парада прошлого года растрогала миллионы, снова заставила всех плакать
Девочка с военного парада 2021, которая заставила плакать миллионы людей, снова появилась на видео. Новый ролик посвящен Дню Независимости Украины 2022
Чем растрогала девочка
Отметим, что появившаяся на видео малышка снова заставила плакать украинцев. В новом ролике она сменила амплуа и наблюдает за трагическими днями, когда в нашей стране началась война.
Тут и звуки сирен, взрывов, матери с детьми на вокзалах, бегущие от войны. И конечно же наши доблестные военные, за которыми пошла девочка.
Смотрите на видео трогательные моменты с девочкой с 6-ой минуты.
Напомним, что в этом году в Украине отменены все торжественные мероприятия в праздник из-за войны с Россией.
"Мы встречаем этот день в разных местах. Кто-то – в окопах и блиндажах, в танках и БМП, на море и в воздухе. Бьется за независимость на передовой. Кто-то – в дороге, в авто, грузовиках и поездах. Бьется за независимость, доставляя необходимое тем, кто на передовой. А кто-то – в смартфоне или за компьютером. И тоже дерется за независимость – собирая средства, чтобы тем, кто в пути, было что везти тем, кто на передовой. Мы встречаем этот день в разных обстоятельствах, условиях и даже в разных часовых поясах, но с единственной целью – сохранение независимости и победа Украины!" - сказал Зеленский.
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