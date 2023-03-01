Британець вигадав незвичайний спосіб зібрати гроші на розмінування України: що відомо

Що саме планує британець

Том Хашемі - генеральний директор компанії, яка працює в Лондоні та Львові, хоче здійснити велосипедну подорож через всю Європу, щоб зібрати кошти на розмінування території України. Відстань складає близько 2 000 кілометрів.

Том Хашемі (фото: castfromclay)

Протягом року повномасштабної війни його компанія неодноразово допомагала Україні донатами, медикаментами та надавала підтримку іншими способами.

"Велозаїзд - це ще один крок, який я можу і хочу зробити для України. Я почув про проблему із замінуванням, від якої часто страждають, помирають діти. Я маю 5-річного сина, тому ця проблема мене особисто дуже зачепила", - пояснює свій вибір Том.

Перед собою чоловік поставив відразу декілька цілей. Перша - це зібрати 20 000 фунтів, яких вистачить на видалення близько 40 нерозірваних мін і снарядів.

А інша ціль є суто політичною: привернути увагу британських посадовців і політиків до України. Зокрема, Том хоче привезти меру Львова листи від урядовців з Лондону та навпаки. Таким чином він хоче посилити співпрацю двох держав на місцевому рівні.

Поїздка розпочнеться 28 квітня. Том планує подолати всю відстань за 14 днів.