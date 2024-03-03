BRIT Awards 2024: усі переможці музичної премії

2 березня в Лондоні відбулася найпрестижніша британська музична премія в царині поп-музики BRIT Awards 2024, яку вважають британським еквівалентом церемонії вручення нагород Греммі. Тріумфаторкою стала співачка RAYE, здобувши перемогу в 6-ти номінаціях.