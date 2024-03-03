BRIT Awards 2024: усі переможці музичної премії
2 березня в Лондоні відбулася найпрестижніша британська музична премія в царині поп-музики BRIT Awards 2024, яку вважають британським еквівалентом церемонії вручення нагород Греммі. Тріумфаторкою стала співачка RAYE, здобувши перемогу в 6-ти номінаціях.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку заходу.
Повний список переможців BRIT Awards 2024
Британська пісня року: Raye and 070 Shake - Escapism
Альбом року: RAYE - My 21st Century
Артист року: RAYE
Глобальна ікона: Кайлі Міноуг
Гурт року: Jungle
Найкращий альтернативний-рок гурт: Bring Me The Horizon
Хіп-хоп артист року: Casisdead
Найкращий R&B-артист: Raye
Найкращий танцювальний артист: Calvin Harris
Найкращий новий артист: Raye
Міжнародний гурт року: Boygenius
Міжнародний артист року: SZA
Міжнародна пісня року: Miley Cyrus - Flowers
Найкращий поп-артист: Dua Lipa
Найкращий висхідний артист: The Last Dinner Party
Автор пісень року: RAYE
Продюсер року: Chase & Status
Пропонуємо згадати переможців престижної премії Греммі 2024.
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