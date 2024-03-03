BRIT Awards 2024: все победители музыкальной премии
2 марта в Лондоне состоялась самая престижная британская музыкальная премия в области поп-музыки BRIT Awards 2024, которую считают британским эквивалентом церемонии вручения наград Грэмми. Триумфатором стала певица RAYE, одержав победу в 6-ти номинациях.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу мероприятия.
Полный список победителей BRIT Awards 2024
Британская песня года : Raye and 070 Shake - Escapism
Альбом года : RAYE - My 21st Century
Артист года : RAYE
Глобальная икона : Кайли Миноуг
Группа года : Jungle
Лучшая альтернативная-рок группа : Bring Me The Horizon
Хип-хоп артист года : Casisdead
Лучший R&B-артист: Raye
Лучший танцевальный артист: Calvin Harris
Лучший новый артист: Raye
Международная группа года : Boygenius
Международный артист года: SZA
Международная песня года: Miley Cyrus - Flowers
Лучший поп-артист: Dua Lipa
Лучший восходящий артист: The Last Dinner Party
Автор песен года: RAYE
Продюсер года: Chase & Status
Предлагаем вспомнить победителей престижной премии Грэмми 2024.
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