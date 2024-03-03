BRIT Awards 2024: все победители музыкальной премии

2 марта в Лондоне состоялась самая престижная британская музыкальная премия в области поп-музыки BRIT Awards 2024, которую считают британским эквивалентом церемонии вручения наград Грэмми. Триумфатором стала певица RAYE, одержав победу в 6-ти номинациях.