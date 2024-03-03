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BRIT Awards 2024: все победители музыкальной премии

Воскресенье 03 марта 2024 13:30
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BRIT Awards 2024: все победители музыкальной премии RAYE (фото: instagram.com/brits)
Автор: Иванна Пашкевич

2 марта в Лондоне состоялась самая престижная британская музыкальная премия в области поп-музыки BRIT Awards 2024, которую считают британским эквивалентом церемонии вручения наград Грэмми. Триумфатором стала певица RAYE, одержав победу в 6-ти номинациях.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу мероприятия.

Полный список победителей BRIT Awards 2024

Британская песня года : Raye and 070 Shake - Escapism

Альбом года : RAYE - My 21st Century

Артист года : RAYE

Глобальная икона : Кайли Миноуг

Группа года : Jungle

Лучшая альтернативная-рок группа : Bring Me The Horizon

Хип-хоп артист года : Casisdead

Лучший R&B-артист: Raye

Лучший танцевальный артист: Calvin Harris

Лучший новый артист: Raye

Международная группа года : Boygenius

Международный артист года: SZA

Международная песня года: Miley Cyrus - Flowers

Лучший поп-артист: Dua Lipa

Лучший восходящий артист: The Last Dinner Party

Автор песен года: RAYE

Продюсер года: Chase & Status

Предлагаем вспомнить победителей престижной премии Грэмми 2024.

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