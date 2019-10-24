Брежнева снова попыталась опровергнуть измены Меладзе: появилось фото

Вера Брежнева снова пытается опровергнуть слухи об изменах ее мужа Константина Меладзе. Для того, чтобы доказать верность супруга певица приоткрыла завесу личной жизни и продемонстрировала фанатам любовное послание от любимого.

Звезда шоу-бизнеса опубликовала в Instagram-stories фото любовной записки, где написано I love you! ("Я люблю тебя"). Признание сопровождается таинственной буквой "К", которая, судя по всему, означает имя супруга Веры - Константин.

Скриншот (Instagram)

Бывшая участница ВИА "Гры" показывает, что в их семье царит любовь и понимание, а слухи об изменах - это выдумки журналистов.

Напомним, что ранее в прессе появились слухи о том, что якобы Меладзе изменяет своей жене Брежневой с солисткой ВИА "Гры" Эрикой Герцег. Сама артистка не давала никаких комментариев, ее пресс-служба упорно опровергает информацию, а Вера Брежнева в социальных сетях смеется над этой сенсацией.