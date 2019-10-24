Брежнєва знову спробувала спростувати зради Меладзе: з'явилося фото

Віра Брежнєва знову намагається спростувати чутки про зради її чоловіка Костянтина Меладзе. Для того, щоб довести вірність чоловіка співачка відкрила завісу особистого життя і продемонструвала фанатам любовне послання від коханого.

Зірка шоу-бізнесу опублікувала в Instagram-stories фото любовної записки, де написано I love you! ("Я люблю тебе"). Визнання супроводжується таємничою літерою "К", яка, судячи з усього, означає ім'я чоловіка Віри - Костянтин.

Скріншот (Instagram)

Колишня учасниця ВІА "Гри" показує, що в їхній родині панує любов і розуміння, а чутки про зради - це вигадки журналістів.

Нагадаємо, що раніше в пресі з'явилися чутки про те, що нібито Меладзе зраджує своїй дружині Брежнєвій з солісткою ВІА "Гри" Ерікою Герцег. Сама артистка не давала жодних коментарів, її прес-служба наполегливо спростовує інформацію, а Віра Брежнєва в соціальних мережах сміється над цією сенсацією.