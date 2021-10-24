Брежнева получила от Меладзе в подарок бриллиантовое кольцо по цене квартиры (фото)

Брежнева получила от Меладзе в подарок дорогое кольцо (фото: instagram.com/ververa)

Таким образом Константин Меладзе поздравил свою супругу с очередной годовщиной. Напомним, что пара официально зарегистрировала свои отношения в 2015 году.

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Отметим, что за 640 тысяч гривен (24 тысячи долларов) в Киеве можно купить небольшую однокомнатную квартиру в новостройке.

Но у пары естественно нет проблем с жильем. Недавно звезды обустроили совместные апартаменты, где останавливаются, когда прилетают в столицу Украины.

В середине марта Меладзе приобрел квартиру и место для авто в подземном паркинге стеклянной башни Skyline. Площадь квартиры составляет 206 квадратных метра. Сейчас рыночная цена такой квартиры составляет 825 тысяч долларов.

У Константина есть еще одна трехкомнатная квартира на Печерске в престижном ЖК "Бульвар фонтанов". Также у продюсера есть дом в городке Украинка, что неподалеку от элитного поселка Козин по Обуховской трассе.

А вот Вера Брежнева - владелица двух коммерческих помещений в новостройках на Печерске. Кроме того, у певицы есть пятикомнатная квартира в дореволюционном доме на Десятинной - между Андреевской церковью и Министерством иностранных дел.