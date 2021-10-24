Брежнєва отримала від Меладзе в подарунок діамантове кільце за ціною квартири (фото)

Брежнєва отримала від Меладзе в подарунок дороге кільце (фото: instagram.com/ververa)

Таким чином Костянтин Меладзе привітав свою дружину з черговою річницею. Нагадаємо, що пара офіційно зареєструвала свої стосунки в 2015 році.

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Зазначимо, що за 640 тисяч гривень (24 тисячі доларів) в Києві можна купити невелику однокімнатну квартиру в новобудові.

Але у пари звісно ж немає проблем з житлом. Нещодавно зірки облаштували спільні апартаменти, де зупиняються, коли прилітають до столиці України.

В середині березня Меладзе придбав квартиру і місце для авто в підземному паркінгу скляної вежі Skyline. Площа квартири становить 206 квадратних метра. Зараз ринкова ціна такої квартири становить 825 тисяч доларів.

У Костянтина є ще одна трикімнатна квартира на Печерську в престижному ЖК "Бульвар Фонтанів". Також у продюсера є будинок в містечку Українка, що неподалік від елітного селища Козин по Обухівській трасі.

А ось Віра Брежнєва - власниця двох комерційних приміщень у новобудовах на Печерську. Крім того, у співачки є п'ятикімнатна квартира в дореволюційному будинку на Десятинній - між Андріївською церквою і Міністерством закордонних справ.