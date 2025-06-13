ua en ru
Пт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Про брехню та маніпуляції: 5 серіалів, які навчать розпізнавати психологічні ігри

П'ятниця 13 червня 2025 19:45
UA EN RU
Про брехню та маніпуляції: 5 серіалів, які навчать розпізнавати психологічні ігри Ці серіали навчать викривати брехунів та маніпуляторів
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Ці серіали не лише вражають сюжетом, а й вчать розпізнавати психологічні прийоми, якими користуються маніпулятори та брехуни.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує добірку серіалів, які допоможуть краще розбиратися в людях.

"Теорія брехні"

Доктор Лайтман знає, як прочитати жести людини та по обличчю визначити, бреше вона чи ні. Разом з командою професіоналів він вчить, як правильно читати людей та їхні приховані мотиви.


"Форс-мажори"

Найкращі адвокати Нью-Йорку Гарві Спектр та Майкл Рос вчать тонкощів боротьби в юридичному світі. Вони знають, як перетворити бажане на дійсне.


"Мислити як злочинець"

Працівники спеціального відділу ФБР борються із серійними вбивцями. Вони вдало аналізують поведінкові патерни, жести та реакції й вчать бачити приховані мотиви та відрізняти правду від маніпуляцій.


"Збреши мені"

Серіал чітко показує, як виглядають маніпулятори в суспільстві. Студентка закохується у старшокурсника, який скоїв злочин і спихнув провину на іншого. Опинившись у токсичних стосунках, вона зіштовхується з дилемою і робить безліч непоправних помилок.


"Безпека"

Головний герой намагається зрозуміти, хто та яким чином причетний до зникнення його дочки. Поступово він розв'язує клубок таємниць і усвідомлює, що навіть близькі можуть брехати.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу фильмы
NEWS
Економіка, зброя і Трамп. Як конфлікт Ізраїлю та Ірану може вдарити по Україні
Економіка, зброя і Трамп. Як конфлікт Ізраїлю та Ірану може вдарити по Україні