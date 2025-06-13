О лжи и манипуляциях: 5 сериалов, которые научат распознавать психологические игры
Эти сериалы не только поражают сюжетом, но и учат распознавать психологические приемы, которыми пользуются манипуляторы и лжецы.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку сериалов, которые помогут лучше разбираться в людях.
"Теория лжи"
Доктор Лайтман знает, как прочитать жесты человека и по лицу определить, врет он или нет. Вместе с командой профессионалов он учит, как правильно читать людей и их скрытые мотивы.
"Форс-мажоры"
Лучшие адвокаты Нью-Йорка Харви Спектр и Майкл Росс учат тонкостям борьбы в юридическом мире. Они знают, как превратить желаемое в действительное.
"Мыслить как преступник"
Работники специального отдела ФБР борются с серийными убийцами. Они удачно анализируют поведенческие паттерны, жесты и реакции и учат видеть скрытые мотивы и отличать правду от манипуляций.
"Соври мне"
Сериал четко показывает, как выглядят манипуляторы в обществе. Студентка влюбляется в старшекурсника, который совершил преступление и спихнул вину на другого. Оказавшись в токсичных отношениях, она сталкивается с дилеммой и совершает множество непоправимых ошибок.
"Безопасность"
Главный герой пытается понять, кто и каким образом причастен к исчезновению его дочери. Постепенно он развязывает клубок тайн и осознает, что даже близкие могут лгать.
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