Бред сивой кобылы: Лукашенко снова нарвался на критику

То, что Александр Лукашенко закрыл границы с Литвой и Польшей, а также усилил патрулирование границы с Украиной, это "идиотизм и бред сивой кобылы". Так как никаких угроз со стороны европейских стран для Беларуси на сегодняшний день нет.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 18 сентября сказал экс-глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич.

"Заявление о закрытии границы назвать приличным словом я вообще не могу. Это бред сивой кобылы. Лукашенко проиграл выборы, народ вышел на площадь, на улицы и начал протестовать…" - сказал он.

При этом Шушкевич напомнил, что первым Лукашенко поздравил президент России Владимир Путин.

"Я думаю, он понимал, что это фальсификация. Но это было выгодно ему. А виноватым сделали Запад, как было принято в Советском Союзе... Угрозы с Польши, Литвы - нет. Никакой угрозы. Это идиотизм какой-то", - сказал Шушкевич.

Шушкевич высказался про Лукашенко

Отметим, что США и ЕС на следующей неделе объявят санкции против Беларуси.

Смотрите весь выпуск "Свободы слова Савика Шустера", в котором руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак впервые рассказывает детали истории с "вагнеровцами", а также о том, что происходит с Минскими соглашениями и что будет с выборами на Донбассе.

Также эксперты размышляют на тему того, что для Украины несет решение Лукашенко закрыть границы. Кроме того, вы узнаете, как бюджет 2021 года отразится на жизни рядовых украинцев.

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" речь шла про белорусских оппозиционеров, а также учебу во время карантина в Украине.

Смотрите в частности, как Дмитрий Гордон раскрывает тайну того, почему Путин ненавидит Лукашенко. А также вспоминает, как непризнанный президент Беларуси поиздевался над хозяином Кремля.

Владимир Путин ненавидит Александра Лукашенко

Кроме того, Давид Сакварелидзе и Юрий Аристов в эфире рассказали о том, какие у них были ощущения, когда они болели коронавирусом, и почему украинские врачи - герои.

Сакварелидзе и Аристов о том, как переболели COVID-19

Также директор черновицкой школы из "красной зоны" Ульяна Легусова рассказала, каких действий ждет от власти для нормализации учебного процесса.

Учителя гадают: что же будет с учебой в "красной зоне"?

Не обошлось и без эмоций. Так, директор киевской специализированной школы высказал претензии к министру здравоохранения Максиму Степанову и заместителю министра образования и науки Андрею Витренко.

Директор школы Дмитрий Ламза эмоционально обратился к Степанову

Кстати, сам Степанов тоже сделал важное заявление о COVID-19. В частности, министр заявил, что в плане пандемии Украина "идет не по лучшему сценарию"... При этом министр нарвался на критику со стороны мера Тернополя, который находится в "красной зоне".

Мэр Тернополя Сергей Надал прокомментировал работу школ, несмотря на то, что город находится в "красной зоне"