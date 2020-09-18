КУДА ВЕДЕТ УКРАИНУ КОМАНДА ЗЕЛЕНСКОГО?

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак впервые расскажет детали истории с "вагнеровцами", что происходит с Минскими соглашениями и что будет с выборами на Донбассе.

Лукашенко закрывает границы. Что это означает для Украины?

Как бюджет 2021 года скажется на жизни простых украинцев?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины;

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;

Сергей Марченко, министр финансов Украины;

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);

Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994);

Давид Арахамия, председатель фракции партии “Слуга народа”;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии “Оппозиционная платформа - за жизнь”;

Алексей Кучеренко, народный депутат, ВО “Батькивщина”;

Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии “Голос”, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Они говорят, а решает народ.