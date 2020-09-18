КУДА ВЕДЕТ УКРАИНУ КОМАНДА ЗЕЛЕНСКОГО?

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак впервые расскажет детали истории с "вагнеровцами", что происходит с Минскими соглашениями и что будет с выборами на Донбассе.
Лукашенко закрывает границы. Что это означает для Украины?
Как бюджет 2021 года скажется на жизни простых украинцев?
Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины;
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);
Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994);
Давид Арахамия, председатель фракции партии “Слуга народа”;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии “Оппозиционная платформа - за жизнь”;
Алексей Кучеренко, народный депутат, ВО “Батькивщина”;
Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии “Голос”, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Они говорят, а решает народ.