США и ЕС на следующей неделе объявят санкции против Беларуси

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Джордж Кент и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявили о подготовке санкций в отношении чиновников Александра Лукашенко. Совместное заявление по санкциям могут сделать на следующей неделе.

Об этом сообщает "Голос Америки".

США находятся в тесном контакте с ЕС, Великобританией и Канадой по вопросу санкций. В центре внимания остается и подготовка доказательств вины тех, кто "подрывал белорусские демократические институты".

Представитель Госдепартамента США подчеркнул, что демократические процессы в Беларуси пользуются поддержкой и исполнительной, и законодательной ветвей власти США.

Речь идет о праве белорусского народа избирать своих лидеров на честных и демократических выборах, в соответствии с собственной конституцией, принципами ОБСЕ и уставом ООН, подчеркнул Кент.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, также заявил о возможности ввода санкций ЕС на следующей неделе.

По его словам, срок президентских полномочий Лукашенко истек "морально и политически", и он не имеет права представлять белорусский народ или подписывать соглашения от имени страны.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что рассматривает возможность введения национальных санкций против Беларуси.

Отметим, Европейский союз перестанет считать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси уже после 5 ноября.