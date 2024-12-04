Бред Пітт засумував за дітьми напередодні новорічних свят: що відомо про їхні стосунки

Діти Анджеліни Джолі й Бреда Пітта

Так, селебриті "засумував за дітьми" перед новорічними святами. Пітт і його колишня виховують трьох біологічних дітей: 18-тирічну Шайло та 16-річних близнюків Нокс і Вів'єн. А також мають трьох усиновлених дітей: Медокса, якому 23, Пакса, якому 21, і 19-тирічну Захару.

Пітт і Джолі розійшлися кілька років тому, проте й досі продовжують конфліктувати на тлі питань, що стосуються виховання дітей та спільних бізнесів. Але діти проживають з акторкою.

Діти Анджеліни Джолі Бреда Пітта (фото: Getty Images)

Пітт тим часом має непрості стосунки з доньками і синами. Є дехто з них, хто навіть відмовився від його прізвища. Наприклад, Шайло, коли їй виповнилося 18 у травні цього року. А у липні, коли Пакс опинився у лікарні через ДТП на мотоциклі, батько навіть не зміг приїхати до нього у лікарню, щоб провідати.

"Бред відчуває, що Анджеліна налаштувала дітей проти нього", - говорить про всю цю ситуацію інсайдер. І тепер, коли наприкінці грудня Пітту виповниться 61, а потім настане Різдво, він "особливо важко відчуває розлуку з дітьми".

Як повідомляють інсайдерські джерела, "Бред сумує за своїми дітьми й хотів би покращити стосунки з ними, особливо у період свят і у свій день народження, який буде цього місяця".

Діти Анджеліни Джолі Бреда Пітта (фото: Getty Images)

Бред Пітт після розставання з Джолі неодноразово ставав приводом для чуток та заяв щодо свого особистого життя. Наразі він у стосунках з Інес де Рамон. Про їхні взаємини стало відомо восени 2022 року, і подейкують, що зірка "вдячний за свою чудову партнерку", яку інсайдери називають "його підтримкою". Вони додають, що "Бред з нетерпінням чекає зустрічі Нового року разом із нею".

Бред Пітт і його нинішня обраниця (колаж: РБК-Україна)