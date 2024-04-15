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Блогер сказав, які процедури краси робив Бред Пітт (відео)

Понеділок 15 квітня 2024 19:38
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Блогер сказав, які процедури краси робив Бред Пітт (відео) Бред Пітт (фото: instagram.com/bradpittofflcial)
Автор: Юлія Любченко

Бред Пітт у свої 60 років має гарний вигляд, адже він актор, публічна людина, і повинен доглядати за собою. А які процедури краси він робив, показує блогер.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео Дмитра Святова.

Які косметичні процедури робив Бред Пітт

Бред має дуже гарний вигляд, але він актор, до того ж один з найпопулярніших у світі. Тому догляд за собою - це одна зі складових його професії. Адже у кадрі він має виглядати приголомшливо. І це стосується не лише обличчя, а ще й фізичної форми.

"У Бреда Пітта була, на мою думку, підтяжка обличчя, навіть з такими широкими кутами щелепи, не буває такого результату без операцій у його віці, особливо, коли обличчя в нахилі. До речі, на вусі є нагадування про шрам після підтяжки, але все ж таки, мені здається, що там була ендоскопія", - каже Дмитро.

Блогер сказав, які процедури краси робив Бред Пітт (відео)Блогер сказав, які процедури краси робив Бред Пітт (відео)

Як зберігає красу Бред Пітт (фото: instagram.com/bradpittofflcial)

"Також актор активно використовує можливості косметології. У нього були зморшки у 31 рік, а з віком вони ставали менше. Скоріше за все - це бланшування м’яким філлером або шліфування", - розповідає блогер.

"Був період, коли у Пітті було трошки роздуте обличчя і він активно використовував філлери, щоб досягти ефекту ліфтингу. І якщо цього не робити, то обличчя повзе до низу, бо без процедури йому намає на чому триматися в зоні вилиць", - зазначає Святов.

За словами блогера, зараз Бред дійсно класно виглядає та знаходиться у чудовій фізичній формі.

Раніше ми розповідали, як Пітт виглядає після пластики.

Також читайте, чому через Бреда Пітта Анджеліна Джолі хоче назавжди кинути акторську кар'єру.

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блоггер Брэд Питт Краса Косметологія
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