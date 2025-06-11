Бред Пітт остаточно порвав з двома дітьми після розлучення з Джолі: що відомо

У родині Бреда й Анджеліни шестеро дітей: 23-річний Меддокс, 21-річний Пакс, 20-річна Захара, 19-річна Шайло, а також 16-річні двійнята Нокс і Вів’єн.

Особливо напруженими залишаються стосунки між Пітом і названим сином Паксом, який раніше різко висловлювався про батька. Минулого місяця його помітили в нетверезому стані, коли друзі допомагали йому пересуватися.

За словами наближеного до актора інсайдера, його більше не хвилює драма з Паксом. Ба більше, він не бачить простору для примирення між цими двома.

"Його абсолютно не хвилює, що Пакс робить чи не робить. Вчинки відображають те, ким він є. Бред чесно вважає, що ці стосунки неможливо виправити”, - додав інсайдер.

Джолі та Пакс (фото: Getty Images)

Ще одна дитина, з якою у Бреда все складно, - біологічна дочка Шайло. 19-річна дівчина відмовилася від прізвища батька. Тепер вона офіційно відома як Шайло Нувель Джолі.

За даними джерел, щонайменше ще троє дітей могли теж неофіційно відмовилися від таткового прізвища. Серед таких - Захара, близнюки Вівьєн та Нокс. Попри це, актор сподівається зберегти з ними зв'язки.

Діти відвернулися від Пітта (фото: Getty Images)

Сімейна напруга найбільш спостерігається серед усиновлених дітей. Відомо, що ще у 2021-му син Меддокс відмовився від прізвища Пітта.

У 2016-му на літаку у хлопця виникла фізична суперечка з батьком. Подейкують, що це і стало однією з причин, чому Джолі подала на розлучення. Також зірку звинувачували у зловживанні алкоголем.

Нагадаємо, раніше Пітт прокоментував розлучення з Джолі. Пара офіційно завершила процес лише в грудні минулого року.

Протягом 8 років вони вели боротьбу за опіку над дітьми та розподіл спільного майна.

Нині він щасливий у стосунках з дизайнеркою ювелірних прикрас Інес де Рамон.