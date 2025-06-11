Брэд Питт окончательно порвал с двумя детьми после развода с Джоли: что известно

В семье Брэда и Анджелины шестеро детей: 23-летний Мэддокс, 21-летний Пакс, 20-летняя Захара, 19-летняя Шайло, а также 16-летние двойняшки Нокс и Вивьен.

Особенно напряженными остаются отношения между Питом и приемным сыном Паксом, который ранее резко высказывался об отце. В прошлом месяце его заметили в нетрезвом состоянии, когда друзья помогали ему передвигаться.

По словам приближенного к актеру инсайдера, его больше не волнует драма с Паксом. Более того, он не видит пространства для примирения между этими двумя.

"Его совершенно не волнует, что Пакс делает или не делает. Поступки отражают то, кем он является. Брэд честно считает, что эти отношения невозможно исправить", - добавил инсайдер.

Джоли и Пакс (фото: Getty Images)

Еще один ребенок, с которым у Брэда все сложно, - биологическая дочь Шайло. 19-летняя девушка отказалась от фамилии отца. Теперь она официально известна как Шайло Нувель Джоли.

По данным источников, по меньшей мере еще трое детей могли тоже неофициально отказались от папиной фамилии. Среди таких - Захара, близнецы Вивьен и Нокс. Несмотря на это, актер надеется сохранить с ними связи.

Дети отвернулись от Питта (фото: Getty Images)

Семейное напряжение наиболее наблюдается среди усыновленных детей. Известно, что еще в 2021-м сын Мэддокс отказался от фамилии Питта.

В 2016-м на самолете у парня возникла физическая ссора с отцом. Поговаривают, что это и стало одной из причин, почему Джоли подала на развод. Также звезду обвиняли в злоупотреблении алкоголем.

Напомним, ранее Питт прокомментировал развод с Джоли. Пара официально завершила процесс лишь в декабре прошлого года.

В течение 8 лет они вели борьбу за опеку над детьми и раздел общего имущества.

Сейчас он счастлив в отношениях с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон.