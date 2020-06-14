Бразильский футболист "Шахтера" женился на украинке: фото со свадьбы

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Тете женился на украинской девушке. Официальная церемония бракосочетания прошла в Киеве. Футболист поблагодарил Бога за эту свадьбу, и отметил, что это был замечательный день с самой удивительной девушкой, которую он очень любит.

20-летний футболист показал фотографии со свадьбы на своей странице в Instagram. Спортсмен также к своему посту добавил подпись , которая символизирует союз Бразилии и Украины.

Футболист "Шахтера" Тете женился на украинке (фото: instagram.com/furacaotete)

Стоит отметить, что Тете с 2018 года зачислен в молодежную команду "Гремио", подписав контракт до 2021 года с правом продления еще на два года.

Футболист "Шахтера" Тете женился на украинке (фото: instagram.com/furacaotete)

В феврале 2019 года был подписан контракт с донецким "Шахтером", сроком на 5 лет и отступными в 150 миллионов евро. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

Футболист "Шахтера" Тете женился на украинке (фото: instagram.com/furacaotete)

Напомним, на этой неделе стало известно, что украинский певец Виктор Павлик женился на своей возлюбленной Екатерине Репяховой, с которой он был в отношениях более четырех лет.

Пара расписалась еще 29 мая, но решила объявить об этом только спустя 12 дней. Фотографии Репяхова показала в Instagram и отметила, что на снимках не основное ее свадебное платье, поскольку главное она хранит до церемонии, и его пока еще никто не видел. При этом торжество было перенесено из-за карантина. Оно состоится в середине августа этого года.