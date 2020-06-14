Бразильський футболіст "Шахтаря" одружився з українкою: фото з весілля

Бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Тете одружився з українською дівчиною. Офіційна церемонія одруження пройшла в Києві. Футболіст подякував Богові за цю весілля, і зазначив, що це був чудовий день з самою дивовижною дівчиною, яку він дуже любить.

20-річний футболіст показав фотографії з весілля на своїй сторінці в Instagram. Спортсмен також до свого посту додав підпис , який символізує союз Бразилії та України.

Футболіст "Шахтаря" Тете одружився з українкою (фото: instagram.com/furacaotete)

Варто зазначити, що Тете з 2018 року зарахований в молодіжну команду "Греміо", підписавши контракт до 2021 року з правом продовження ще на два роки.

Футболіст "Шахтаря" Тете одружився з українкою (фото: instagram.com/furacaotete)

У лютому 2019 року був підписаний контракт з донецьким "Шахтарем", строком на 5 років і відступними в 150 мільйонів євро. Сума трансферу склала 15 мільйонів євро.

Футболіст "Шахтаря" Тете одружився з українкою (фото: instagram.com/furacaotete)

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що український співак Віктор Павлік одружився зі своєю коханою Катериною Репяховою, з якої він був у відносинах понад чотири роки.

Пара розписалася ще 29 травня, але вирішила оголосити про це тільки через 12 днів. Фотографії Репяхова показала в Instagram і зазначила, що на знімках не основна її весільна сукня, оскільки головну вона зберігає до церемонії, і її поки ще ніхто не бачив. При цьому урочисте свято було перенесено через карантин. Воно відбудеться в середині серпня цього року.