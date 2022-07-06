Бразильская модель и снайпер погибла в Украине: она сражалась в рядах ВСУ

Бразильская модель и снайпер Талита ду Вале погибла в результате ракетного обстрела по Украине всего через три недели после того, как она присоединилась к борьбе против России.
О печальной новости рассказали в издании Daily Mail.
39-летняя Талита ду Вале принимала участие в гуманитарных миссиях по всему миру и ранее воевала против ИГИЛ в Ираке.
Она была убита на прошлой неделе после того, как ракета попала в ее бункер в Харькове - городе, который рашисты обстреливают каждый день.
В результате ракетного обстрела также погиб 40-летний бывший солдат бразильской армии Дуглас Буриго, который вернулся в бункер, чтобы найти Талиту.
Талита рассказывала о своем боевом опыте в Ираке на своем канале YouTube, где ее видео о борьбе с ИГИЛ набрало 32 тысячи просмотров.
Она изучала юриспруденцию, в юности работала моделью и актрисой, и участвовала в спасении животных с НГО.
На видео она показывала, как проходила снайперскую подготовку, когда присоединилась к вооруженным силам независимого иракского Курдистана.
Брат Талиты Тео Родриго Виера описал ее как героиню, которая спасала жизни и участвовала в гуманитарных миссиях.
Он рассказал, что она пробыла в Украине всего три недели, где работала спасателем, а также снайпером.
Отмечается, что также бразильянка отвечала за обеспечение прикрытия от наступающих российских войск.
Пережив бомбежку в столице Украины - Киеве, Талита объяснила своей семье, что не может много говорить, так как мобильные телефоны отслеживаются российскими беспилотниками, и будет звонить только для того, чтобы сообщить им, что с ней все в порядке.
Последний раз она говорила с семьей на прошлой неделе, в понедельник, после того, как Талита переехала в город Харьков.
Как мы ранее писали, пленный британец сообщил родным, что его скоро казнят боевики "ДНР".