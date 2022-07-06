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Бразильская модель и снайпер погибла в Украине: она сражалась в рядах ВСУ

Модель из Бразилии отдала свою жизнь за Украину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Бразильская модель и снайпер Талита ду Вале погибла в результате ракетного обстрела по Украине всего через три недели после того, как она присоединилась к борьбе против России.

О печальной новости рассказали в издании Daily Mail.

39-летняя Талита ду Вале принимала участие в гуманитарных миссиях по всему миру и ранее воевала против ИГИЛ в Ираке.

Она была убита на прошлой неделе после того, как ракета попала в ее бункер в Харькове - городе, который рашисты обстреливают каждый день.

В результате ракетного обстрела также погиб 40-летний бывший солдат бразильской армии Дуглас Буриго, который вернулся в бункер, чтобы найти Талиту.

В юности Талита была моделью (Скриншот dailymail.co.uk)

Чем прославилась ранее Талита

Талита рассказывала о своем боевом опыте в Ираке на своем канале YouTube, где ее видео о борьбе с ИГИЛ набрало 32 тысячи просмотров.

Она изучала юриспруденцию, в юности работала моделью и актрисой, и участвовала в спасении животных с НГО.

На видео она показывала, как проходила снайперскую подготовку, когда присоединилась к вооруженным силам независимого иракского Курдистана.

Брат Талиты Тео Родриго Виера описал ее как героиню, которая спасала жизни и участвовала в гуманитарных миссиях.

Бразильянка отдала свою жизнь за Украину (Скриншот dailymail.co.uk)

Он рассказал, что она пробыла в Украине всего три недели, где работала спасателем, а также снайпером.

Отмечается, что также бразильянка отвечала за обеспечение прикрытия от наступающих российских войск.

Пережив бомбежку в столице Украины - Киеве, Талита объяснила своей семье, что не может много говорить, так как мобильные телефоны отслеживаются российскими беспилотниками, и будет звонить только для того, чтобы сообщить им, что с ней все в порядке.

Талита погибла спустя три недели после приезда в Украину (Скриншот dailymail.co.uk)

Последний раз она говорила с семьей на прошлой неделе, в понедельник, после того, как Талита переехала в город Харьков.

Как мы ранее писали, пленный британец сообщил родным, что его скоро казнят боевики "ДНР".

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