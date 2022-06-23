"Время на исходе". Пленный британец сообщил родным, что его скоро казнят боевики "ДНР"

Пленный гражданин Британии Эйден Аслин, который в качестве добровольца сражался против России на стороне ВСУ, позвонил родным и сообщил им, что его скоро казнят боевики "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Сообщается, что Аслин связался с родными и попрощался с ними. Он отметил, что "его время на исходе".

Бабушка пленного в комментарии изданию заявила, что Эйден позвонил своей матери и сказал ей, что боевики "ДНР" сообщили ему, что якобы никто из Великобритании не выходил на связь насчет его освобождения, поэтому он будет казнен.