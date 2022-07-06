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Бразильська модель і снайпер загинула в Україні: вона билася в лавах ЗСУ

Модель з Бразилії віддала своє життя за Україну (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Бразильська модель і снайпер Таліта ду Вале загинула в результаті ракетного обстрілу по Україні всього через три тижні після того, як вона приєдналася до боротьби проти Росії.

Про сумну новину розповіли у виданні Daily Mail.

39-річна Таліта ду Вале брала участь в гуманітарних місіях по всьому світу і раніше воювала проти ІДІЛ в Іраку.

Вона була вбита минулого тижня після того, як ракета потрапила в її бункер в Харкові - місті, яке рашисти обстрілюють щодня.

В результаті ракетного обстрілу також загинув 40-річний колишній солдат бразильської армії Дуглас Буріго, який повернувся в бункер, щоб знайти Таліту.

В юності Таліта була моделлю (скріншот dailymail.co.uk)

Чим прославилася раніше Таліта

Таліта розповідала про свій бойовий досвід в Іраку на своєму каналі YouTube, де її відео про боротьбу з ІДІЛ набрало 32 тисячі переглядів.

Вона вивчала юриспруденцію, в юності працювала моделлю і актрисою, і брала участь в порятунку тварин з НГО.

На відео вона показувала, як проходила снайперську підготовку, коли приєдналася до Збройних Сил незалежного Іракського Курдистану.

Брат Таліти Тео Родріго Вієра описав її як героїню, яка рятувала життя і брала участь в гуманітарних місіях.

Бразилійка віддала своє життя за Україну (скріншот dailymail.co.uk)

Він розповів, що вона пробула в Україні всього три тижні, де працювала рятувальником, а також снайпером.

Відзначається, що також бразилійка відповідала за забезпечення прикриття від наступаючих російських військ.

Переживши бомбардування в столиці України - Києві, Таліта пояснила своїй родині, що не може багато говорити, через те, що мобільні телефони відслідковуються російськими безпілотниками, і буде дзвонити тільки для того, щоб повідомити їм, що з нею все в порядку.

Таліта загинула через три тижні після приїзду в Україну (скріншот dailymail.co.uk)

Останній раз вона говорила з сім'єю минулого тижня, в понеділок, після того, як Таліта переїхала в місто Харків.

Як ми раніше писали, полонений британець повідомив рідним, що його скоро стратять бойовики "ДНР".

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