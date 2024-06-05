Як виглядає язикан - дивовижне створіння з хоботом, більшим за тіло
Точно так, як люди покладаються на свої очі, щоб здійснювати точні рухи руками, язикани (яких називають бражниками-колібрі) використовують безперервний візуальний зв'язок, щоб точно розмістити свій хоботок у центрі квітів.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про комаху з гігантським хоботом, що схожа на пташку.
Особливості бражника-колібрі
Бражник-колібрі (Macroglossum stellatarum) мешкає в Європі та Північній Африці, мігрує влітку на північ, взимку на південь. Харчується нектаром.
Ця чарівна істота схожа на колібрі, але насправді це метелик. Він навіть літає, нагадуючи птаха: його крила змахують так швидко, що видають чутний гул. За даними PBS Nature, він змахує крилами приблизно 85 разів на секунду - більше, ніж у деяких видів колібрі.
Зовнішній вигляд бражника-колібрі (фото: Вікіпедія)
Бражник-колібрі небайдужий до квітів з трубчастими пелюстками і використовує свій довгий закручений хоботок для смоктання нектару з центру квітки. Його хоботок майже такої ж довжини, як і його тіло, і коли не використовується, він згорнутий калачиком.
Однією з найчудовіших особливостей бражника-колібрі є його зір. На відміну від більшості комах, цей метелик залежить від своїх очей, щоб точно розмістити свій гігантський хоботок у центрі квітів.
Це можна порівняти з тим, як людина намагається перемістити соломинку, що стирчить з рота в склянку - і соломинка виявляється такою ж високою, як і вони – зрівнює Анна Штекель з університету Констанця у Німеччині.
Як виглядає гусениця бражника-колібрі (фото: Вікіпедія)
У дослідженні, опублікованому 29 січня в журналі PNAS, Штекель та її колеги використовували високошвидкісні камери, щоб зняти бражників, що літають поруч із штучними квітами з різними візерунками на них. Вони зрозуміли, що бражники використовували безперервний візуальний зворотний зв'язок, щоб точно налаштувати свої рухи на візерунках і переконатися, що хоботок досягає центру візерунка, де має бути нектар.
Досягнення під візуальним керівництвом вимагає досить складного нервового ланцюга, тому воно більш поширене у ссавців. Однак бражники-колібрі показують, що вони також здатні виконувати цю складну поведінку навіть з їхньою відносно більш простою нервовою системою.
"Використання зору для управління хоботом – це насправді те, що ми не так часто знаходимо у комах. Тому мати потенційний приклад комахи, яка керує дуже незвичайним хоботком за допомогою зору, було справді цікаво", — сказав Штекль.
Бражник-колібрі крупним планом (фото: Вікіпедія)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: LiveScience, Animal World, Animalia.bio, PBS Nature і Вікіпедія.