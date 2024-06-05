Как выглядит языкан - удивительное создание с хоботом больше тела

Точно так, как люди полагаются своими глазами, чтобы совершать точные движения руками, бражники-колибри используют непрерывную визуальную связь, чтобы точно разместить свой хоботок в центре цветов.

Особенности бражника-колибри

Бражник-колибри или языкан обыкновенный (Macroglossum stellatarum) обитает в Европе и Северной Африке, мигрирует летом на север, зимой на юг. Питается нектаром.

Это волшебное существо похоже на колибри, но на самом деле это бабочка. Он даже летает, напоминая птицу: его крылья смахивают так быстро, что выдают слышимый гул. По данным PBS Nature, он смахивает крыльями примерно 85 раз в секунду – больше, чем у некоторых видов колибри.

Внешний вид бражника-колибри (фото: Википедия)

Бражник-колибри неравнодушен к цветам с трубчатыми лепестками и использует свой длинный закрученный хоботок для сосания нектара из центра цветка. Его хоботок почти такой же длины, как и его тело, и когда не используется, он свернут калачиком.

Одной из самых замечательных особенностей бражника-колибри является его зрение. В отличие от большинства насекомых, эта бабочка зависит от своих глаз, чтобы точно разместить свой гигантский хоботок в центре цветов.

Это сравнимо с тем, как человек пытается переместить торчащую изо рта в стакан соломинку - и соломинка оказывается столь же высокой, как и они - сравнивает Анна Штекель из университета Констанца в Германии.

Как выглядит гусеница бражника-колибри (фото: Википедия)

В исследовании, опубликованном 29 января в журнале PNAS, Штекель и ее коллеги использовали высокоскоростные камеры, чтобы снять летающих рядом с искусственными цветами бражников с разными узорами на них. Они поняли, что бражники использовали непрерывную визуальную обратную связь, чтобы точно настроить свои движения на узорах и убедиться, что хоботок достигает центра узора, где должен быть нектар.

Достижение под визуальным руководством требует достаточно сложной нервной цепи, поэтому оно более распространено у млекопитающих. Однако бражники-колибри показывают, что они также способны выполнять это сложное поведение даже с их относительно более простой нервной системой.

"Использование зрения для управления хоботом - это на самом деле то, что мы не так часто находим у насекомых. Поэтому иметь потенциальный пример насекомого, которое управляет очень необычным хоботком с помощью зрения, было действительно интересно", - сказал Штекль.

Бражник-колибри крупным планом (фото: Википедия)