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Браво! Вчитель української мови переконав The New York Times правильно писати Київ

STYLERЖиття    19.11.2019 - 10:08
Браво! Вчитель української мови переконав The New York Times правильно писати Київ
The New York Times стало коректно писати назву столиці України (Фото: колаж РБК-Україна)

Ще одне американське ЗМІ затвердило коректне написання столиці України

Популярне американське видання The New York Times перейшло на коректний правопис назви столиці України та замінило Kiev на Kyiv. Це сталося після інтерв'ю з викладачем української мови в Колумбійському університеті Юрієм Шевчуком. Про це розповів сам науковець на своїй сторінці в Facebook.

Педагог ще в минулу середу пояснив кореспонденту "Нью-Йорк Таймс", як правильно писати та вимовляти англійською - Kyiv чи Kiev.

"Це інтерв'ю мало великі наслідки, бо як вона написала мені сьогодні, в його результаті "Нью-Йорк Таймз" нарешті відмовилася від російського Kiev і тепер писатиме Kyiv", - йдеться в повідомленні.

Також Шевчук просить про максимальне поширення новини.

"Це важливий прорив для українських смислів", - додав він.

Браво! Вчитель української мови переконав The New York Times правильно писати Київ

The New York Times стало коректно писати назву столиці України Київ (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

У посольстві України в США на сторінці в Twitter підтвердили перехід на коректне написання Києва.

"Здається, цього чекали всі! Американське видання The New York Times офіційно перейшло на коректну назву української столиці, замінивши "Kiev" на "Kyiv", - розповіли в дипломатичному відомстві.

Браво! Вчитель української мови переконав The New York Times правильно писати Київ

The New York Times затвердило коректне написання назви столиці України (Фото: скрін twitter.com/UKRintheUSA)

В редакції The New York Times також підтвердили своє рішення.

Браво! Вчитель української мови переконав The New York Times правильно писати Київ

The New York Times стало коректно писати назву столиці України (Фото: скрін twitter.com/AndrewKramerNYT)

Нагадаємо, що в результаті проведення міжнародної акції #KyivNotKiev багато всесвітньо відомі американські ЗМІ приєдналася до рекомендацій і затвердили оновлену назву.

Користувачі мережі гаряче дякують Шевчуку за його переконливу та результативну роботу.

  • От дякую вам!
  • Браво, пане Шевчук!
  • Втішна новина! Славна перемога! Дякую!

Браво! Вчитель української мови переконав The New York Times правильно писати Київ

Скрін коментарів (facebook.com/yuri.shevchuk)

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