Известное французское издание "перенесло" Киев в Россию: подробности скандала (видео)

Le Figaro допустило ошибку и записало Киев в РФ (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Ошибка французского издания была допущена в сюжете про возвращение украинцев из российского плена

Известное французское издание Le Figaro допустило ошибку в новости про обмен пленными между Украиной и РФ - в сюжете про возвращение украинских политзаключенных 7 сентября и встрече их в аэропорту "Борисполь" редакторы написали, что действие происходит в Киеве "в России". Соответствующий ролик опубликован на сайте издания.

На видео показано выступление президента Украины Владимира Зеленского, который присутствовал при возвращении 35 украинцев. Глава государства давал комментарии представителям прессы.

В ролике Le Figaro в это время вверху возникает надпись "Киев, Россия". В то же время Зленский обозначен как президент Украины.

Le Figaro допустило ошибку и "сделало" Киев российским (Фото: скриншот)

"Россия и Украина обменялись 35 заключенными. По словам украинского президента Владимира Зеленского, это "первый шаг" к "прекращению этой ужасной войны", - говорится в публикации.

К слову, Киев пишется также не корректно, вместо перевода названия украинской столицы с украинского языка на Kyiv он подается как Kiev - на росийский манер.

Le Figaro в новости про возвращение политзаключенных украинцев на родину "перенесло" Киев в РФ (Видео: video.lefigaro.fr)

Напомним, недавно посольство РФ в Великобритании признало Крым украинским. На карте, которую опубликовали в официальном аккаунте Twitter ведомства, оккупированный полуостров был изображен как территория Украины.

Как сообщалось ранее, весной Министерство информационной политики угодило в скандал после трансляции аэропорту "Борисполь" видеоролика, в котором Украины была изображена без Крыма.