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Пресс-секретарь Зеленского оправдалась за свой "ляп" с Киевом

STYLERЖизнь    09.10.2019 - 08:39
Пресс-секретарь Зеленского оправдалась за свой "ляп" с Киевом
Фото: Юлия Мендель (РБК-Украина)

Пресс-секретарь Владимира Зеленского принесла свои извинения по поводу неправильного написания украинской столицы

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала скандал, в который сама же и попала. Помощница главы президента транслитерировала название украинской столицы на российский манер. Это она сделала в одном из своих постов в Twitter.

Так, 8 октября Юлия Мендель принесла свои извинения за неправильное написание Киева на английском языке.

"Kyiv not Kiev. Я не изменила название столицы Украины в недавнем твите. Простите. Во всех моих твитах упоминается исключительно украинская версия !Киева", - написала помощница Зеленского.

Пресс-секретарь Зеленского оправдалась за свой &quot;ляп&quot; с КиевомСкриншот поста (Twitter)

Пользователи сети прокомментировали извинения Мендель в комментариях к ее посту. Люди не спешат прощать Мендель.

  • А скажи паляниця!
  • Лунають постріли.
  • ОК. Тепер лишилось вивчити українську мову і не кидатись на людей.
  • Невже? А когли вибачишся перед армією за наклеп?
  • Единожды солгавший! Кто тебе поверит?

Пресс-секретарь Зеленского оправдалась за свой &quot;ляп&quot; с КиевомСкриншот комментариев (twitter.com/IuliiaMendel)

Отметим, что Мендель ведет свою страницу в Twitter исключительно на английском языке.

Ранее пресс-секретарь Зеленского опубликовала цитату из интервью президента для издания Kyodo и написала, что Зеленский давал интервью в Киеве.

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