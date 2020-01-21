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Братушки ликвидировали: в Донецке уничтожили командира террористов "ДНР"

STYLERЖизнь    21.01.2020 - 08:55
Братушки ликвидировали: в Донецке уничтожили командира террористов "ДНР"
В Донецке убили командира террористов (Коллаж РБК-Украина)

Командира террористов уничтожили выстрелом в спину

В Донецке ликвидировали замкомандира незаконных военных формирований Алексея Кривулю, который также был известен под позывным "Грин". По данным офицера Вооруженных сил Украины Анатолия Штефана (Штирлица), террориста убили свои.

Как сообщил Анатолий Штефан на своей странице в Twitter, Алексея "Грина" убили выстрелом в спину и предположительно это сделали его же бойцы.

"Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Убит в Донецке выстрелом в спину. Братушки ликвидировали", - написал офицер подробности.

Братушки ликвидировали: в Донецке уничтожили командира террористов &quot;ДНР&quot;

Алексей Кривуля "Грин" был убит выстрелом в спину в Донецке

Алексей Кривуля "Грин" был заместителем командира полка бандформирования "Пятнашки". Его имя было внесено в базу данных сайта "Миротворец". Известно, что он был военным еще до начала военных действий на Донбассе. Родился в селе Николаевка Донецкой области, учился сначала в Павлограде, а потом закончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков.

В 2014 году перешел на сторону незаконных военных формирований на Донбассе и называл себя фотографом-любителем.

"Убит в спину" – значит, завалили свои. Такая вот "люстрация" и "замена кадров" у дырявых. А мы им еще в 2014 году говорили, что после того как они будут не нужны Кремлю, их ликвидируют, но идиоты верили в сказки о "русском мире", - написали в социальных сетях.

Братушки ликвидировали: в Донецке уничтожили командира террористов &quot;ДНР&quot;Скриншот публикации

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