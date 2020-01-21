Братушки ліквідували: у Донецьку знищили командира терористів "ДНР"

У Донецьку вбили командира терористів (Колаж РБК-Україна)

Командира терористів знищили пострілом у спину

У Донецьку ліквідували заступника командира незаконних військових формувань Олексія Кривулю, який також був відомий під позивним "Грін". За даними офіцера Збройних сил України Анатолія Штефана (Штірліца), терориста вбили свої.

Як повідомив Анатолій Штефан на своїй сторінці в Twitter, Олексія "Гріна" вбили пострілом у спину і, ймовірно, це зробили його бійці.

"Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Убитий в Донецьку пострілом в спину. Братушки ліквідували", - написав офіцер подробиці.

Олексій Кривуля "Грін" був убитий пострілом в спину в Донецьку

Олексій Кривуля "Грін" був заступником командира полку бандформування "П'ятнашки". Його ім'я було внесено в базу даних сайту "Миротворець". Відомо, що він був військовим ще до початку військових дій на Донбасі. Народився в селі Миколаївка Донецької області, навчався спочатку у Павлограді, а потім закінчив Єйське вище військове авіаційне училище льотчиків.

У 2014 році перейшов на бік незаконних військових формувань на Донбасі та називав себе фотографом-любителем.

"Вбито в спину" – значить, завалили свої. Така ось "люстрація" та "заміна кадрів" у дірявих. А ми їм ще у 2014 році говорили, що після того як вони будуть не потрібні Кремлю, їх ліквідують, але ідіоти вірили в казки про "руській мір", - написали у соціальних мережах.

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