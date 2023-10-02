"Брати-слов'яни та родичі у Москві": Укрзализниця потрапила у скандал через російський шансон

Укрзалізниця знову опинилася у центрі скандалу через свого працівника - провідника вагона №6 потяга Київ-Ужгород. Він вмикав пасажирам шансон, а на зауваження почав розповідати про братів-слов'ян та про церкву.

Жінка розповіла, що подорожувала потягом №59 Київ-Ужгород, у вагоні №6, та отримала стрес на рівному місці - спочатку через російську музику, а потім через спілкування з провідником вагона.

Любов зробила зауваження працівнику УЗ і нагадала, що в Україні є закон, який забороняє прослуховування російської музики у публічних місцях. Але провідник, як виявилося, не знав про існування цього закону.

"Укрзалізниця, нагадайте своїм провідникам, що російський шансон у вагонах вмикати заборонено. А коли я зробила зауваження провіднику, той обурився, і почав читати лекцію про те, ми воюємо з орками, і що ми всі брати-слов'яни, і ще щось про церкву, і про те, що він хоче до родичів у Москву", - написала Любов Величко.

Вона додала, що було видно, як ця тема працівника заводить. Він ще двічі без стуку заходив у купе до пасажирів, щоб "продовжити свою думку", в дуже агресивній манері.

"Дикість. Такого не має бути під час війни", - додала пасажирка і зізналася згодом, що вона була дуже зла, її аж трусило від стресу.

Її запитали у коментарях, чому вона не звернулася до начальника потяга і Любов пояснила, що на той момент вона була з дітьми, які потребували її уваги, а вся ситуація відбулася за 10 хвилин до закінчення поїздки й вона не мала часу розбиратися.

Ситуація дуже обурила українців і вони у коментарях до допису виказали свої емоції з приводу поведінки провідника.