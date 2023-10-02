"Братья-славяне и родственники в Москве": Укрзализныця попала в скандал из-за российского шансона

Укрзализныця снова оказалась в центре скандала из-за своего работника - проводника вагона №6 поезда Киев-Ужгород. Он включал пассажирам шансон, а на замечание начал рассказывать о братьях-славянах и церкви.

Женщина рассказала, что путешествовала поездом №59 Киев-Ужгород, в вагоне №6, и получила стресс на ровном месте - сначала из-за российской музыки, а затем из-за общения с проводником вагона.

Любовь сделала замечание работнику УЗ и напомнила, что в Украине есть закон, запрещающий прослушивание российской музыки в публичных местах. Но проводник, как оказалось, не знал о существовании этого закона.

"Укрзализныця, напомните своим проводникам, что российский шансон в вагонах включать запрещено. А когда я сделала замечание проводнику, тот возмутился, и начал читать лекцию о том, что мы воюем с орками, и что мы все братья-славяне, и еще что-то о церкви, и, что он хочет к родственникам в Москву", - написала Любовь Величко.

Она добавила, что было видно, как эта тема работника заводит. Он еще дважды без стука заходил в купе к пассажирам, чтобы "продолжить свою мысль", в очень агрессивной манере.

"Дикость. Такого не должно быть во время войны", - добавила пассажирка и созналась со временем, что она была очень зла, ее трясло от стресса.

Ее спросили в комментариях, почему она не обратилась к начальнику поезда и Любовь объяснила, что на тот момент она была с детьми, которые нуждались в ее внимании, а вся ситуация произошла за 10 минут до окончания поездки и у нее было времени разбираться.

Ситуация очень возмутила украинцев, и они в комментариях к сообщению выразили свои эмоции по поводу поведения проводника.