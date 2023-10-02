"Братья-славяне и родственники в Москве": Укрзализныця попала в скандал из-за российского шансона
Укрзализныця снова оказалась в центре скандала из-за своего работника - проводника вагона №6 поезда Киев-Ужгород. Он включал пассажирам шансон, а на замечание начал рассказывать о братьях-славянах и церкви.
Детали этого скандала сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение журналистки Любови Величко в Facebook.
Женщина рассказала, что путешествовала поездом №59 Киев-Ужгород, в вагоне №6, и получила стресс на ровном месте - сначала из-за российской музыки, а затем из-за общения с проводником вагона.
Любовь сделала замечание работнику УЗ и напомнила, что в Украине есть закон, запрещающий прослушивание российской музыки в публичных местах. Но проводник, как оказалось, не знал о существовании этого закона.
"Укрзализныця, напомните своим проводникам, что российский шансон в вагонах включать запрещено. А когда я сделала замечание проводнику, тот возмутился, и начал читать лекцию о том, что мы воюем с орками, и что мы все братья-славяне, и еще что-то о церкви, и, что он хочет к родственникам в Москву", - написала Любовь Величко.
Она добавила, что было видно, как эта тема работника заводит. Он еще дважды без стука заходил в купе к пассажирам, чтобы "продолжить свою мысль", в очень агрессивной манере.
"Дикость. Такого не должно быть во время войны", - добавила пассажирка и созналась со временем, что она была очень зла, ее трясло от стресса.
Ее спросили в комментариях, почему она не обратилась к начальнику поезда и Любовь объяснила, что на тот момент она была с детьми, которые нуждались в ее внимании, а вся ситуация произошла за 10 минут до окончания поездки и у нее было времени разбираться.
Ситуация очень возмутила украинцев, и они в комментариях к сообщению выразили свои эмоции по поводу поведения проводника.
- Читать мораль пассажирам, заплатившим за проезд и спокойную поездку без стрессов, заходя в купе без стука и портя дополнительно им настроение - никак не входит в его обязанности.
- У нас общество сейчас злое, может купить билет к кобзону. Через три дня доедет.
- Вообще удивительно, что к вам никто не пожаловался или вообще не разбил лицо, тригернувшись.
Кстати, раньше мы писали, что украинок просят одеваться при выходе из женских купе.
А также рассказывали, что Укрзализныцю обвинили в нарушении прав человека.