"Не додавайте пікантності". Українок просять одягатися при виході з жіночих купе: інструкція УЗ
Укрзалізниця розробила інструкцію з правилами поведінки в жіночих купе. Зокрема, просять одягатися, виходячи з купе, не запалювати свічок і не вживати алкогольні напої.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Центр транспортних стратегій розповідає детальніше про нові правила від УЗ.
Про що просять пасажирок поїздів
Дівчат і жінок, які подорожують Укрзалізницею просять утриматися від паління цигарок, вживання алкогольних напоїв та "обливання" парфумами в купе. Натомість працівники пропонують власну онлайн-бібліотеку та чайне меню.
Нагадали й про те, що в зонах загального користування потягом ведеться відеоспостереження, тому на виході з купе пасажирок просять одягатися, щоб "не додавати пікантності цим відеозаписам".
Два наступних правила стосуються чоловіків. Перше говорить про те, що працівники потягу та воєнізована охорона можуть заходити до купе в разі необхідності. А от ті чоловіки, які проводжають жінок, можуть доставити її речі лише до дверей купе.
В Укрзалізниці також просять не запалювати свічок у купе. Затишна атмосфера - це добре, але затишно палаючий поїзд не потішить пасажирів, пишуть в УЗ.
І наостанок зазначили, що всі пасажирки мають право залишати скарги на тих, хто порушує правила чи заважає. Зробити це можна в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті в Telegram і за номером 0 800 503 111.
Нагадаємо, що в червні Укрзалізниця запустила на рейси жіночі купе.
Продаж таких квитків відбувається у мобільному застосунку. Поїзди з жіночими купе маркують в застосунку, а посадка до таких купе відкрита жінкам і дітям, яким не виповнилося шість років.
Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення обмежена чотирма.
Раніше ми розповідали, як українців не дочекався потяг Укрзалізниці на кордоні з Польщею.
Читайте також, хто має право на пільги на квитки в Укрзалізниці.