"Ми сиділи як скот у вагонах". Укрзалізницю звинуватили у порушенні прав людини

Українцям, які прямують потягами Укрзалізниці на кордон, заборонено залишати вагони навіть під час повітряної тривоги на вокзалі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у Facebook пасажирки Ольги Виноградної.

Деталі скандалу з УЗ на кордоні

Ольга розповіла, що дорогою до Кишинева, поїзд Укрзалізниці зупинився у Могилів-Подільському (кордон). У цей час було оголошено повітряну тривогу і всі прикордонники пішли в укриття, але пасажирам це робити заборонено.

"Мені дуже не сподобалася одна річ. Приїхали ми вночі на кордон, до Могилева-Подільського. І дали тривогу. Читаю телеграм - ракети прямують у бік Вінниччини, у бік Могильова-Подільського. А ми тут якраз стоїмо", - розповіла пасажирка.

За її словами, так усі люди й сиділи у вагоні під час небезпеки.

"Прикордонники всі сховалися в бомбосховищі, а ми сидимо у вагонах. Поїзд стоїть на пероні, на вокзал може прилетіти. Виходити з вагона заборонено правилами, бо прикордонна зона, не можна. Так і сиділи більше години, як скот у вагонах, у своїх купе. Поки дали відбій, вилізли прикордонники та перевірили нас", - розповіла Ольга.

Українка зазначила, що ці правила їй зовсім не подобаються, і потрібно домагатися права піти в укриття під час атак росіян.

Реакція українців на інцидент

У коментарях українці написали, що такі правила на кордоні - порушення прав людини.