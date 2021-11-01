Ваш брак обречен на провал, если вы встретили свою любовь в интернете - исследование

Семьи, образовавшиеся в результате знакомства в интернете (в частности через приложения вроде Tinder), в шесть раз чаще распадаются в первые три года брака, чем пары, которые познакомились в университете или благодаря друзьям.

Об этом говорится в исследовании , проведенном Фондом брака (Marriage Foundation).

О чем говорится в исследовании

Пары, которые познакомились в интернете и поженились с 2000 года, чаще разводились в течение первых трех лет брака (12%), по сравнению с лишь 2% среди тех, кто познакомился через семью, друзей или соседей.

Кроме того, даже через семь лет онлайн-пары разводились чаще, чем те, кто познакомился через "офлайн-каналы" - 17% против 10%.

Но это еще не все.

Исследование также показало, что в течение 10 лет брака чаще всего разводятся люди, познакомившиеся на работе (24%). Этот процент даже выше, чем среди пар, познакомившихся онлайн - таких 20%.

А еще 19% пар, образовавшихся после знакомства в баре или ресторане, разводятся в течение десяти лет совместной жизни.

Тогда как супруги, узнавшие друг друга благодаря членам семьи, друзьям или соседям, - рвут отношения лишь в 15% случаев.

Онлайн-пары расстаются чаще всего (фото: pixabay.com)

Почему же онлайн-пары так часто расстаются?

Исследователи предполагают, что главная причина заключается в том, что пары, которые встретились в интернете, женятся "как относительно незнакомые люди".

"Собрать полную и достоверную информацию о характере человека, с которым вы встречаетесь или женитесь, очевидно, сложнее для пар, которые знакомятся в интернете и не имеют общих друзей", - говорится в отчете.

При этом исследователи Фонда уверяют: их выводы "никоим образом не подрывают и не уменьшают жизненно важную роль онлайн-знакомств".

"Но мы констатируем большие риски и трудности знакомства с относительно незнакомым человеком, где надежные источники справочной информации и дальнейшая социальная поддержка менее доступны", - говорит директор по исследованиям Фонда брака Гарри Бенсон.

Основатель Фонда Пол Колридж добавляет: нужно "поощрять "онлайнеров" пройти надлежащую подготовку к браку, прежде чем официально жениться".

"Таким образом потенциальные недостатки характеров или бытовых привычек с большей вероятностью будут выявлены и устранены до того, как они проявятся после свадьбы", - уверен Колридж.

Брак - это ответственный шаг (фото: pexels.com)

Как уберечь брак?

Чтобы сохранить семью в первые годы брака, прежде всего постарайтесь избежать стремления переделать мужа или жену - лучше начните с собственной адаптации к новым условиям.

При этом, запаситесь большим терпением.

Избегайте жесткой оскорбительной критики в адрес мужа/жены.

Также важно обсуждать со своей половинкой вашу совместную интимную жизнь. Но ни в коем случае не рассказывайте о бывших партнерах - сейчас есть только вы двое.

Не закрывайтесь вместе в четырех стенах, выходите в свет как пара: в кино, кафе или даже просто на прогулку.

Также психологи советуют сохранить старых друзей, не растворяясь полностью в своем партнере или партнерше.

Научитесь обсуждать и решать с женой или мужем семейные бытовые вопросы. Ведь даже само общение и возможность выговориться поможет избежать ненужных проблем и недоразумений в браке.

Общайтесь со своей второй половинкой (фото: pexels.com)