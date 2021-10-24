Как понять, что ваша девушка вам врет: приемы бывшего агента ФБР
Вранье распознать гораздо проще, чем казалось. Но когда речь идет о любви, непроизвольно хочется верить человеку, ведь именно на доверии строятся крепкие отношения между людьми. И все же "лучше перебдеть, чем недобдеть", считает бывший тайный агент ФБР Джо Наваро и рассказывает, как распознать ложь любимой девушки.
Об этом пишет Men's Health.
Она сжимает губы
Если отвечая на ваш вопрос, девушка сжимает губы будто для поцелуя, не спишите радоваться. Это говорит, что она сильно нервничает из-за темы разговора. Эта гримаса досталась нам от приматов, и скрыть ее очень сложно.
Она морщит нос
Если девушка морщит нос в ответ на ваш вопрос, вероятно, он ей неприятен. Именно так реагирует человек, если бы ему, к примеру, подсунули под нос тарелку с протухшей едой.
Она подымает плечи
Этот невербальный жест в ФБР называют "эффект черепахи". Если собеседник во время разговора прячет голову в плечи, словно в панцирь, он точно что-то недоговаривает.
Она потирает глаза
Таким образом девушка будто пытается разрушить визуальный контакт между вами, так как врать в глаза сложно. Поэтому она бессознательно пытается спрятаться. Интересно, что так поступают даже незрячие люди.
Она откашливается, прежде чем заговорить
Запинки в произнесении слов сами по себе ничего не значат, но если тональность голоса вдруг меняется или перед тем, как ответить, девушка прочищает горло, - это может говорить о попытке соврать вам.
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