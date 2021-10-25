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Звезда "Квартала 95" Пикалов развелся с женой после 18 лет брака

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Понедельник 25 октября 2021 21:01
Звезда "Квартала 95" Пикалов развелся с женой после 18 лет брака Фото: Александр Пикалов (instagram.com/pikalov95_official)
Автор: Роман Мирончук

Александр Пикалов развелся со своей женой Ириной, с которой он прожил в браке 18 лет. Делать из этого сенсационную новость он не стал.

Об этом событии Пикалов между прочим упомянул в интервью "Украинской правде".

Пикалов отвечал на вопрос, как часто видит Владимира Зеленского после того, как тот стал президентов, актер отметил что в последний раз они виделись на дне рождении его бывшей жены.

"Я как бывший муж - меня запустили, но так недалеко. То есть там Владимир Александрович приехал, они общались. Он всех поздравил, принес подарок, пожал руку, 10 минут - и уехал", - рассказал Пикалов.

Он также рассказал, что бывшей супруге оставил дом под Киевом. Отметим, что Ирина Пикалова является крестной мамой дочери Зеленского.

Звезда &quot;Квартала 95&quot; Пикалов развелся с женой после 18 лет брака

Ирина Пикалова (фото: facebook.com/irina.pikalova.50)

Александр и Ирина Пикаловы связали свою жизнь узами брака в 2003 году. Через три года у них родился сын, которого назвали Михаилом. Ирина работает исполнительным продюсером студии "Квартал 95".

Напомним, другой участник "Квартала 95" Евгений Кошевой рассказал, почему его 13-летняя дочь ходит к психологу. По его словам, сейчас в семье непростой период в отношениях с дочкой-подростком.

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