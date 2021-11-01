Ваш шлюб приречений на провал, якщо ви зустріли своє кохання в інтернеті - дослідження

Сім'ї, які утворилися внаслідок знайомства у інтернеті (зокрема через додатки на кшталт Tinder), у шість разів частіше розпадаються у перші три роки шлюбу, аніж пари, які познайомилися в університеті або завдяки друзям.

Про це йдеться у дослідженні , проведеному Фондом шлюбу (Marriage Foundation).

Про що йдеться у дослідженні

Пари, які познайомилися в інтернеті та одружилися з 2000 року, частіше розлучалися протягом перших трьох років шлюбу (12%), у порівнянні з лише 2% серед тих, хто познайомився через сім’ю, друзів чи сусідів.

Крім того, навіть через сім років онлайн-пари розлучалися частіше, ніж ті, "хто познайомився через офлайн-канали" - 17% проти 10%.

Але це ще не все.

Дослідження також показало, що протягом 10 років шлюбу найчастіше розлучаються люди, які познайомилися на роботі (24%). Цей відсоток навіть вищий, аніж серед пар, що познайомилися онлайн - таких 20%.

А ще 19% пар, що утворилися після знайомства у барі чи ресторані, розлучаються протягом десяти років спільного життя.

Тоді як подружжя, які пізнали одне одного завдяки членам родини, друзям чи сусідам, - рвуть стосунки лише у 15% випадків.

Онлайн-пари розлучаються найчастіше (фото: pixabay.com)

Чому ж онлайн-пари так часто розлучаються?

Дослідники припускають, що головна причина полягає в тому, що пари, які зустрілися в інтернеті, одружуються "як відносно незнайомі люди".

"Зібрати повну і достовірну інформацію про характер людини, з якою ви зустрічаєтеся чи одружуєтеся, очевидно, складніше для пар, які знайомляться в інтернеті і не мають спільних друзів", - йдеться у звіті.

При цьому дослідники фонду запевняють: їхні висновки "жодним чином не підривають і не применшують життєво важливу роль онлайн-знайомств".

"Але ми констатуємо більші ризики та труднощі знайомства з відносно незнайомою людиною, де надійні джерела довідкової інформації та подальша соціальна підтримка менш доступні", - каже директор з досліджень Фонду шлюбу Гаррі Бенсон.

Засновник фонду Пол Колрідж додає: потрібно "заохочувати "онлайнерів" пройти належну підготовку до шлюбу, перш ніж офіційно одружуватися".

"Таким чином потенційні недоліки характерів чи побутових звичок з більшою ймовірністю будуть викриті та усунені до того, як вони проявляться після весілля", - впевнений Колрідж.

Шлюб - це відповідальний крок (фото: pexels.com)

Як вберегти шлюб?

Щоб зберегти сім’ю у перші роки шлюбу, перш за все постарайтеся уникнути прагнення переробити чоловіка або дружину - ліпше почніть з власної адаптації до нових умов.

При цьому, запасіться великим терпінням.

Уникайте жорсткої образливої критики на адресу чоловіка/дружини.

Також важливо обговорювати зі своєю половинкою ваше спільне інтимне життя. Але в жодному разі не розповідайте про колишніх партнерів - зараз є лише ви двоє.

Не закривайтеся разом у чотирьох стінах - виходьте у світ як пара: в кіно, кафе або навіть просто на прогулянку.

Також психологи радять зберегти старих друзів, не розчиняючись повністю в своєму партнері чи партнерці.

Навчіться обговорювати і вирішувати з дружиною або чоловіком сімейні побутові питання. Адже навіть саме спілкування і можливість виговоритися допоможе уникнути непотрібних проблем і непорозумінь у шлюбі.

Спілкуйтеся зі своєю другою половинкою (фото: pexels.com)