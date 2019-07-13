Стосунки можуть дати тріщину: астролог розповіла про непростий період

Як місячне затемнення в липні вплине на любовні стосунки (колаж: РБК-Україна)

Астролог назвала час місячного затемнення дуже непростим для любовних стосунків

Місячне затемнення, яке настане вже 17 липня, може негативно вплинути на любовні стосунки в парах. Астролог Наталія Анісімова на своїй Instagram-сторінці попередила пари, які планують в цей період зв'язати себе узами шлюбу.

На думку астролога, з кожним днем люди все більше і більше відчувають вплив астрономічного явища, що наближається.

Місячне затемнення розкриває тему відносин і виявляє те, що закохані раніше не помічали один в одному.

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"Якщо ви побачили, що поруч з вами не та людина, яку ви колись знали, то швидше за все ви не праві. Вона та сама, просто ви її бачили крізь власний калейдоскоп. А місячне затемнення допомогло побачити все як є", - вважає Анісімова.

Як місячне затемнення в липні вплине на любовні стосунки (фото: pixabay.com)

Астролог категорично не радить укладати в цей період шлюби, оскільки вони будуть "кармічно непростими". У стосунках може виникнути охолодження почуттів, з'являться думки, що любов пройшла, виникне відчуття самотності.

"Затемнення нерідко роблять зачистки в нашому житті. Якщо ваші стосунки трималися на жорсткому контролі з чийогось боку, то, ймовірно, вони постраждають. Шлюбні договори в цей період краще розривати, ніж укладати", - радить астролог.

Крім того, астролог радить не провокувати конфлікти, висуваючи занадто жорсткі вимоги до партнера.

Як місячне затемнення в липні вплине на любовні стосунки (фото: pixabay.com)

"Чим більше зобов'язань ви будете пред'являти партнерові, тим більше буде тріщина", - підсумувала астролог.

Крім проблем у стосунках підключаться і фінансові труднощі. Наталія Анісімова не рекомендує в період місячного затемнення брати кредити, оскільки їх буде важко віддавати.

Раніше експерт дала астрологічний прогноз на липень 2019, який буде багатий на затемнення, а ретроградний Меркурій передбачає велику кількість обмежень у діях.

До речі, астролог Павло Глоба розповів, яким знакам Зодіаку варто бути гранично обережними в липні 2019.