Белорусский принц: Лукашенко-младший поразил сеть (фото)

Александр Лукашенко с сыном Николаем (фото: GettyImages)

Александр Лукашенко с сыном Николаем ранее посещал Китай в 2017 году

Александр Лукашенко с сыном Николаем прибыл в Китай с официальным визитом. Нужно сказать, что внимание общественности привлек не столько сам президент Беларуси, который 26 апреля посетил Поднебесную, сколько его 14-летний третий сын, точнее изменения в его внешности - парень очень возмужал, стал выше отца и сменил имидж.

Дело в том, что прежде глава белорусского государства, который на следующий день после выборов президента Украины поздравил Владимира Зеленского с победой, показывал своего "наследника" не часто.

Теперь в сети живо обсуждают новый имидж Николая Лукашенко и сравнивают с предыдущими снимками. Некоторые пользователи даже признаются ему в любви и называют "божественным парнем", а также сравнивают с британским принцем Уильямом.

Николай "перерос" отца, рост которого составляет 1,88 м. На снимке 14-летний парень выглядит, как его охранник.

Александр Лукашенко с сыном Николаем прибыл в Китай 26 апреля 2019 (фото: GettyImages)

Стильно, молодежно: Николай Лукашенко сменил имидж.

Николай Лукашенко сменил прическу. Выглядит отлично!

Хочешь почувствовать себя старым? Парень на фото - Николай Лукашенко.

Коля Лукашенко - это такой беларуский принц Уильям;

Видите божественного парня справа? Это Николай Лукашенко! Третий сын того самого! Пианист, хоккеист. Ему 14 и меня первый раз совсем не смущает возраст. Как с ним познакомиться?

А парнишка-то вырос! Уже и не скажешь - Коленька Лукашенко. Николай!

Старший и младший Лукашенко пьют вино во время предыдущего визита в Китай в 2017 году (фото: belsat.eu)

Свое первое интервью Коля Лукашенко дал в 12-летнем возрасте. Мальчик тогда отметил, что ему импонирует карьера военного, а президентом быть не очень хочется.

Александр Лукашенко с сыном Николаем (фото: tsn.ua)

Добавим, что сам Александр Лукашенко журналистам в шутливой форме отмечал, что тоже не намерен делать из сына Коли наследника "престола". По его словам, он не доживет в должности президета до этого срока - в Беларуси главой государства можно стать только 35 лет.

Александр Лукашенко с сыном Николаем в Китае в 2017 (фото: tsn.ua)

Кстати, других сыновей Александра Лукашенко зовут Виктор и Дмитрий. Мир узнал о третьем сыне Николае только в 2007 году.

Александр Лукашенко, его сын Николай и президент Таджикистана Эмомали Рахмон 16 мая 2018 (фото пресс-службы президента Таджикистана)

В сети обсуждают изменения внешности Николая Лукашенко

Как сообщалось ранее, недавно Александр Лукашенко объявил об изменении конституции Беларуси. Президент страны, который находится у власти почти 30 лет, отметил, что это может произойти после его ухода с поста гаранта.

Также мы писали о том, что Лукашенко назначил досрочные выборы в парламент Беларуси.

Напомним, что в 2015 году Александр Лукашенко в пятый раз стал президентом Беларуси.